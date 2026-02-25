Enna: via libera al cinema al Teatro Neglia

PUBBLICITÀ

È stato approvato questa mattina dalla Giunta Municipale di Enna, su proposta del Sindaco, Maurizio Dipietro, un atto di indirizzo avente per oggetto l’affidamento del servizio di proiezione cinematografica presso il Teatro Comunale “Francesco Paolo Neglia”.

“Partendo del presupposto – spiega il Sindaco Dipietro – che l’attività di proiezione cinematografica rappresenta un servizio di interesse collettivo per la crescita culturale dell’intera comunità di Enna, compresi alcuni Comuni vicini della provincia e che tale attività, già svolta presso l’ex Cinema Grivi, ormai chiuso da alcuni anni, ha da sempre raccolto il vivo apprezzamento della cittadinanza”.

“Tenuto conto – prosegue Dipietro – che tra gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione rientra la valorizzazione delle attività e delle iniziative culturali e sociali del territorio, valorizzando le caratteristiche strutturali e gli spazi di proprietà comunale che consentano lo svolgimento di attività e progetti a favore di tutta la collettività, abbiamo ritenuto opportuno e rispondente all’interesse pubblico avviare un servizio di proiezione cinematografica presso il Teatro Neglia, garantendo la continuità di un presidio culturale consolidato e ampiamente apprezzato dalla comunità, attraverso un affidamento nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli enti locali a seguito di valutazione del progetto tecnico di gestione del servizio”.

Con l’atto di indirizzo si è dato, quindi, mandato al Dirigente dell’Area 5 di predisporre tutti gli atti necessari per l’individuazione, nel rispetto delle norme vigenti, del soggetto gestore dell’attività di proiezione cinematografica, affinché proceda all’avvio della procedura finalizzata all’individuazione del soggetto gestore del servizio di proiezione cinematografica presso il Teatro Neglia per una durata di 36 (trentasei) mesi, che comprenda la fornitura di videoproiettore digitale professionale ad alta luminosità e impianto di amplificazione stereofonica e tutte le attrezzature cinematografiche connesse al servizio da espletare.

“Siamo certi – conclude il Sindaco Dipietro – che questa iniziativa incontrerà il favore della cittadinanza che avrà, così, l’occasione di poter usufruire di questo importante servizio culturale senza doversi spostare fuori Enna. Inoltre la possibilità dell’utilizzo cinematografico dona ancor più valore al nostro amato teatro comunale, nonché occasione di frequentazione anche per chi, solitamente, non frequenta gli spettacoli teatrali”.