Enna: Via dello Sport chiusa al transito per lavori

Il comando di Polizia Locale comunica che da questa mattina e per tutta la corrente settimana la Via dello Sport a Enna Bassa, nei pressi del campo di atletica, sarà chiusa al transito veicolare per consentire l’esecuzione dell’intervento di adeguamento del sistema di regimentazione e collettamento delle acque bianche, attualmente in corso di esecuzione.

La cittadella universitaria sarà, quindi, raggiungibile dalla Via Mazza (scendendo dall’incrocio di Via Unità d’Italia, nei pressi di Bruno Euronics).