Enna, Via della Rinascita: cede un tratto di ringhiera

Si è verificato quello che molti residenti temevano da tempo: in via della Rinascita si è divelta una sezione della ringhiera di protezione, lasciando scoperto un tratto della strada che costeggia il dirupo che insiste sulle pendici di Enna.

Via della Rinascita rappresenta uno degli accessi alla città, collegando il Castello di Lombardia alla zona Valverde, la strada non è solo utilizzata dai residenti ma da molti automobilisti che dal centro storico si muovono per raggiungere Enna Bassa o la zona Pisciotto. La sua posizione panoramica, però, nasconde un’insidia: il parapetto che dovrebbe fungere da barriera protettiva per auto, moto e pedoni è ormai ridotto in condizioni precarie lungo tutto il percorso. Così ieri è successo l’inevitabile ed una porzione di ringhiera si ripiegata sulla carreggiata stradale.

“Non è una sorpresa – spiegano alcuni residenti della zona -. Erano mesi che segnalavamo agli organi competenti le condizioni critiche della ringhiera”.

Il tratto che ha ceduto, infatti, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio che riguarda l’intera infrastruttura stradale. L’intero parapetto lungo via della Rinascita versa in condizioni di degrado avanzato e necessiterebbe di una completa sostituzione per garantire la sicurezza di questa importante arteria cittadina. Il crollo della ringhiera, inoltre, ha causato un restringimento della carreggiata, aggravato dalla presenza costante di veicoli in sosta vietata che rendono ancora più difficoltosa la circolazione.

“La zona è molto trafficata e la mancanza di protezione rappresenta un pericolo reale” sottolineano i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada.

I cittadini adesso attendono che chi di competenza intervenga quanto prima per mettere in sicurezza la strada.

Fabio Marino