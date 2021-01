Enna: via dei Pini al buio

Via dei Pini al buio. Facciamo nostro il disservizio segnalato da alcuni residenti della via di Enna Bassa che da diversi giorni lamentano illuminazione spenta nelle ore serali. Come da copione, dopo le prime piogge, “cade la notte” nella via e puntualmente la zona resta al buio. Non è la prima volta, infatti, che si verifica tale disservizio.

I residenti confidano tuttavia in una pronta riparazione del danno specialmente perché è facile immaginare le problematiche che possono verificarsi la sera anche solo per conferire i rifiuti. Si dovrebbe – dicono – prestare attenzione a questo e ad altri pericoli come quelli delle buche stradali o del randagismo.