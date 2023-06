Enna: vetrina nazionale per l’Archivio di Stato

Le pagine social del Ministero della Cultura, all’interno della rubrica “Il luogo del giorno”, hanno proposto oggi la visita virtuale all’Archivio di Stato di Enna.

Un’importante vetrina a livello nazionale per l’archivio ennese, diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara, e una gratificazione per l’intenso lavoro svolto nell’ultimo periodo nella valorizzazione del patrimonio archivistico custodito, circa 52mila pezzi articolati in più di 73 fondi non tutti inventariati, spaziando in un arco temporale che va dal XIII al XX secolo.

L’Archivio di Stato di Enna organizza durante l’anno diverse iniziative culturali con il coinvolgimento anche delle scuole. Il 2023 si è aperto con la mostra “Il paesaggio nelle carte d’archivio” che si è conclusa lo scorso mese di aprile.