Enna verso le elezioni comunali: stasera su Rete Chiara nuova puntata di Zona d’Ombra

Questa sera, lunedì 1 dicembre, alle 20:50 su Rete Chiara (canale 82 del digitale terrestre) andrà in onda una nuova puntata di Zona d’Ombra. Al centro della trasmissione, le prossime elezioni amministrative nella città di Enna, in un quadro politico in continuo movimento. Ospite di Filippo Occhino il giornalista Paolo Di Marco.
Nel corso della puntata si farà il punto sul contesto politico attuale, sulle dinamiche interne alle coalizioni e sui temi che potrebbero diventare centrali nel dibattito pubblico in vista della campagna elettorale.
Al termine della messa in onda, la puntata sarà disponibile sul sito di Enna Live e sui relativi canali social.