Enna verso le comunali: il Pd convoca l’assemblea per definire le scelte politiche

Il Partito Democratico di Enna interviene sul dibattito politico in vista delle prossime elezioni comunali del capoluogo, chiarendo che «la linea politica e le scelte sulle alleanze e sul percorso da intraprendere per le elezioni comunali del capoluogo saranno esclusivamente frutto delle determinazioni degli organismi di partito e dell’assemblea cittadina».

In un documento, firmato da Giuseppe Seminara, segretario del Partito Democratico dell’Unione Comunale di Enna, il PD ribadisce la posizione assunta negli ultimi anni: «In questi anni, il PD è stato sempre con coerenza e orgoglio all’opposizione di questa amministrazione a guida MPA e del governo regionale di centro-destra».

Una distanza che, spiega Seminara, non è solo politica e ideologica, ma riguarda anche la valutazione dell’azione amministrativa: «La città ha perso in questi anni centralità politica e si trova in uno stato di grave degrado sociale ed economico che soltanto l’esistenza del polo universitario rende meno pesante».

Il Partito Democratico afferma quindi di voler proseguire lungo una linea coerente, lavorando «a costruire un polo alternativo che vede la formazione di una coalizione di progressisti, riformisti e moderati che condividono con noi il percorso politico».

Nel testo si fa anche riferimento a presunti incontri non ufficiali: «Senza commentare eventuali incontri privati privi di mandato e certamente frutto di qualche equivoco», Seminara annuncia che «per giorno 9 gennaio verrà convocata l’assemblea del Partito per definire le scelte politiche in vista delle elezioni comunali e chiarire la posizione dei democratici in città e la definizione delle ipotesi di candidato a sindaco».