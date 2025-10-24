Enna, verso le amministrative: il PD apre al confronto con le forze di opposizione

42 minuti ago
riunione Pd Enna
Il Partito Democratico di Enna apre al confronto con le forze di opposizione in vista delle prossime elezioni amministrative. Si è tenuta ieri l’assemblea cittadina del PD, che ha avviato ufficialmente il percorso verso la definizione della proposta politica e programmatica per la città.

Il partito, si legge nella nota, intende “trasformare le intese maturate nel corso di questa consiliatura in una vera alleanza politica, fondata su coerenza, trasparenza e visione, che miri a governare la città di Enna e a restituirle protagonismo e centralità nel territorio”.
Il dialogo, sottolineano i democratici, sarà aperto “a tutte le realtà che si riconoscono in un’alternativa netta all’amministrazione Dipietro, a condizione che chiariscano fin da ora la propria posizione rispetto all’attuale maggioranza”.

Durante l’assemblea è stato anche rivendicato “il lavoro svolto dal PD in questi anni: una presenza costante e propositiva in Consiglio Comunale, l’impegno sulle questioni dei beni pubblici, di Pergusa, del Castello di Lombardia, della Villa Comunale, delle scuole, della viabilità, del lavoro, dell’università e dei servizi sociali”.

È emersa la volontà politica di “proseguire in un percorso che sappia tenere insieme dialogo e proposta, costruendo una piattaforma programmatica e una candidatura condivisa”.
La definizione del progetto politico – dal programma al nome del sindaco – avverrà “con il pieno coinvolgimento degli organismi del partito e attraverso il confronto con le forze che in questi anni hanno condiviso la comune opposizione all’amministrazione comunale”, con l’obiettivo di “raggiungere una soluzione partecipata e unitaria o, se necessario, ricorrere alle primarie, quale strumento di mobilitazione democratica e di apertura alla città”.

A tal fine è stata istituita una commissione politica incaricata di avviare il confronto con le forze alleate, composta da: Giuseppe Seminara (segretario cittadino), Stefania Marino (deputata nazionale), Fabio Venezia (deputato regionale), Lillo Colaleo (segreteria regionale), Salvatore Cappa (capogruppo PD al Consiglio comunale e consigliere del Libero Consorzio) e Paolo Garofalo (ultimo sindaco di Enna).

Intento esplicito del PD ennese è “mettere in campo un progetto di rinnovamento e di comunità, capace di unire competenze, energie e sensibilità diverse, di far uscire la città dall’isolamento politico degli ultimi 11 anni e di restituirle un futuro all’altezza della sua storia”.

