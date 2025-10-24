Enna, verso le amministrative: il PD apre al confronto con le forze di opposizione

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico di Enna apre al confronto con le forze di opposizione in vista delle prossime elezioni amministrative. Si è tenuta ieri l’assemblea cittadina del PD, che ha avviato ufficialmente il percorso verso la definizione della proposta politica e programmatica per la città.

Il partito, si legge nella nota, intende “trasformare le intese maturate nel corso di questa consiliatura in una vera alleanza politica, fondata su coerenza, trasparenza e visione, che miri a governare la città di Enna e a restituirle protagonismo e centralità nel territorio”.

Il dialogo, sottolineano i democratici, sarà aperto “a tutte le realtà che si riconoscono in un’alternativa netta all’amministrazione Dipietro, a condizione che chiariscano fin da ora la propria posizione rispetto all’attuale maggioranza”.

Durante l’assemblea è stato anche rivendicato “il lavoro svolto dal PD in questi anni: una presenza costante e propositiva in Consiglio Comunale, l’impegno sulle questioni dei beni pubblici, di Pergusa, del Castello di Lombardia, della Villa Comunale, delle scuole, della viabilità, del lavoro, dell’università e dei servizi sociali”.

È emersa la volontà politica di “proseguire in un percorso che sappia tenere insieme dialogo e proposta, costruendo una piattaforma programmatica e una candidatura condivisa”.

La definizione del progetto politico – dal programma al nome del sindaco – avverrà “con il pieno coinvolgimento degli organismi del partito e attraverso il confronto con le forze che in questi anni hanno condiviso la comune opposizione all’amministrazione comunale”, con l’obiettivo di “raggiungere una soluzione partecipata e unitaria o, se necessario, ricorrere alle primarie, quale strumento di mobilitazione democratica e di apertura alla città”.

A tal fine è stata istituita una commissione politica incaricata di avviare il confronto con le forze alleate, composta da: Giuseppe Seminara (segretario cittadino), Stefania Marino (deputata nazionale), Fabio Venezia (deputato regionale), Lillo Colaleo (segreteria regionale), Salvatore Cappa (capogruppo PD al Consiglio comunale e consigliere del Libero Consorzio) e Paolo Garofalo (ultimo sindaco di Enna).

Intento esplicito del PD ennese è “mettere in campo un progetto di rinnovamento e di comunità, capace di unire competenze, energie e sensibilità diverse, di far uscire la città dall’isolamento politico degli ultimi 11 anni e di restituirle un futuro all’altezza della sua storia”.