Enna: verso la Settimana Santa, conferenza sulla Sacra Sindone nella chiesa di San Michele

PUBBLICITÀ

Il Collegio dei rettori delle confraternite di Enna, la Collegiata Chiesa Madre e l’amministrazione comunale presentano una conferenza sulla Sacra Sindone. L’incontro, organizzato in preparazione della Settimana santa ennese si terrà venerdì 4 marzo alle 19:30 nella chiesa di San Michele (di fronte in Duomo, a Enna alta).

In occasione degli eventi pasquali, una copia della Sindone a grandezza naturale resterà in mostra dal 4 al 27 aprile nella chiesa di San Michele. La preziosa opera sacra è da diversi anni di proprietà della confraternita della Santissima Passione di Enna, che la custodisce con cura e che in passato l’ha presentata ai devoti nella chiesa di San Leonardo, all’interno di alcune installazioni artistiche del giovedì santo. Questo sudario è stato donato ai confrati della Passione dalla confraternita del Santissimo Sudario di Torino (custode della Sindone originale).

Degli aspetti religiosi e scientifici legati alla Sindone, venerdì pomeriggio parlerà l’esperto Marco Gnoffo, sindonologo di Palermo, ingegnere, autore di saggi, racconti e romanzi, che ha conseguito il diploma di specializzazione in Studi sindonici all’Ateneo pontificio Regina Apostolorum di Roma. La partecipazione è libera.

E ad aprire ufficialmente i riti pasquali ennesi, sabato 5 aprile alle 20 al Duomo di Enna, sarà il concerto “I canti e le marce della Passione di Enna”. A esibirsi Corpo bandistico Città di Enna, Coro Passio Hennensis, con la partecipazione dell’orchestra d’archi del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e dei docenti e degli studenti del liceo musicale “Napoleone Colajanni” di Enna.