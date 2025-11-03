Enna, verso la ripresa dell’Ente Autodromo: l’ACI riceve la delibera del Libero Consorzio

Il Presidente dell’Automobile Club Enna, Alessandro Battaglia, rende noto di aver ricevuto dal Libero Consorzio Comunale di Enna la deliberazione di adozione delle modifiche allo Statuto del Consorzio “Ente Autodromo di Pergusa” e la contestuale revoca dello stato di liquidazione.
La documentazione trasmessa dal Libero Consorzio è stata «immediatamente consegnata ai Consiglieri dell’Ente, al fine di consentire un’attenta valutazione delle modifiche proposte e predisporre, nei prossimi giorni, la convocazione del Consiglio Direttivo per l’adozione delle deliberazioni conseguenti».
Tali passaggi, sottolinea l’ACI Enna, risultano «indispensabili per poter procedere alla definitiva revoca dello stato di liquidazione e consentire la piena ripresa delle attività istituzionali e operative del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa».
L’Automobile Club Enna esprime soddisfazione per «l’importante atto compiuto dal Libero Consorzio Comunale, che rappresenta un passo decisivo verso il rilancio dell’Ente Autodromo e la valorizzazione dell’impianto motoristico di Pergusa, punto di riferimento storico per il motorismo regionale e nazionale».
L’obiettivo condiviso, conclude Battaglia, «è quello di consentire all’Ente di essere pienamente operativo in tempi brevi, così da poter avanzare la candidatura per l’assegnazione di eventi sportivi nel calendario agonistico 2026 di ACI Sport, la cui definizione è prevista nel mese di novembre».