Enna verso il voto: il balletto dei nomi rischia di oscurare il futuro della città

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A meno di due mesi dalle elezioni comunali, il capoluogo ennese è ancora senza candidati ufficiali. Un caso politico che sta diventando imbarazzante e che potrebbe riflettere i suoi effetti anche sugli equilibri regionali.

Mancano poche settimane alla scadenza per la presentazione delle liste. Al momento, l’unico nome ufficiale è quello di Filippo Fiammetta, che da mesi si è presentato alla città con un simbolo e un programma articolato. Il suo Coordinamento Civico per Enna è, finora, l’unica formazione ad aver messo sul tavolo una proposta compiuta e ad aver affrontato apertamente i temi della campagna elettorale. Per questo si dice pronto a fare da casa comune ai movimenti civici che volessero costruire un progetto unitario per il bene della città.

Nel centrodestra sembra ormai sfumata la possibilità della coalizione unica. Dopo settimane di trattative che avrebbero dovuto produrre un nome condiviso, in linea con gli accordi nazionali e regionali, il risultato è stato una moltiplicazione delle candidature. Il vertice tanto atteso ha partorito tre nomi anziché uno.

Il nome di Francesco Comito, proposto dal leader dell’Mpa-Grande Sicilia Francesco Colianni, ha ottenuto il sì di Noi Moderati e di Fratelli d’Italia, ma non ha convinto tutti. Noi Moderati, come ci spiega Gaetano Di Maggio, ha chiesto ed ottenuto dalla segreteria regionale ampia autonomia di scelta sul territorio e ha deciso di sostenere Comito ritenendolo la figura più adatta a rappresentare la coalizione.

Forza Italia, che nel frattempo ha ricompattato le fila, si è espressa da tempo a sostegno di Paolo Gargaglione, attuale presidente del consiglio, che ancora non ha sciolto la riserva né sulla propria candidatura né sulla forma che essa potrebbe assumere, lista civica o lista di partito. A favore del suo nome si sono espressi anche i Socialisti.

I civici, rivendicando gli anni dell’amministrazione uscente e il lavoro svolto, hanno invece lasciato il tavolo del confronto. Il nome di Giovanni Contino, che avevano avanzato come figura autorevole di raccordo, torna ad essere al centro del loro progetto ed è iniziata anche una fase interlocutoria con il movimento di Fiammetta, per costruire un polo civico più ampio.

Se il quadro dovesse restare questo, il centrodestra si presenterebbe con almeno tre poli distinti: uno riconducibile a Mpa, Noi Moderati e Fratelli d’Italia, uno a Forza Italia e uno di area civica. Una frammentazione che, secondo molti osservatori, potrebbe favorire il centrosinistra.

I consiglieri uscenti Gloria, Vasapollo e Scillia, dal canto loro, stanno lavorando a una lista civica propria, con un’impostazione diversa: non guardare allo schieramento politico di appartenenza, ma valutare quale candidato abbia la visione più adeguata per la città. Il loro ragionamento è chiaro, come ci spiega Gloria: negli anni passati si è fatto un grande lavoro, ma adesso Enna ha bisogno di fare un salto di qualità, diventando davvero una città universitaria e costruendo un progetto di rilancio complessivo. In questa prospettiva, più che inseguire le indicazioni delle segreterie regionali, bisogna guardare al territorio e scegliere chi può offrire le proposte migliori a prescindere dallo schieramento.

Anche nel centrosinistra la situazione è tutt’altro che definita. L’ex senatore Mirello Crisafulli non ha ancora sciolto la riserva, il suo nome è autorevole ma divide e non è chiaro nemmeno se una sua eventuale candidatura avverrebbe sotto il simbolo del Partito Democratico o con una formula diversa.

Alleanza Verdi e Sinistra Italiana hanno già fatto sapere che non sosterranno Crisafulli, ma anche all’interno del PD, però, non mancano i dissapori e, secondo quanto trapela, sarebbe stato invocato l’intervento della segreteria nazionale.

Sul fronte del M5S, alcuni militanti cittadini sembrano in teoria sul carro del Pd, ma dovrebbero ottenere il consenso della segreteria regionale e nazionale, in caso contrario anche loro dovrebbero rinunciare al loro simbolo identitario per sostenerlo.

Intanto la segreteria del PD, dopo le assemblee cittadine, si è chiusa in un rumoroso silenzio. La strategia sembra quella di voler costruire il consenso puntando anche al mondo civico e a pezzi del centrodestra scontenti.

Il risultato è che, a poche settimane dal voto, il dibattito pubblico è interamente occupato da nomi, alleanze e simboli. Non si parla di cosa fare per Enna, di come affrontare il declino demografico, di quale modello di sviluppo immaginare, di come valorizzare il polo universitario o rilanciare l’economia locale. Si parla solo di chi farà il passo, di chi ha incontrato chi, di chi ha lasciato il tavolo e di chi potrebbe rientrarci.

Il Coordinamento Civico per Enna resta, al momento, l’unica entità politica ad aver scelto una strada diversa: presentarsi con un programma prima ancora che con un nome.

Ma il fatto che sia l’eccezione, e non la regola, dice già qualcosa sullo stato della politica ennese.

Fabio Marino