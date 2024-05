Enna: verso il Pride, terza assemblea aperta a Mondoperaio

PUBBLICITÀ

Il 1° giugno 2024 è sempre più vicino, una data storica che vedrà Enna celebrare il suo primo Pride. In vista dell’evento, il gruppo organizzatore, composto in prima linea dal Circolo Arci Petra, il gruppo Open, il Collettivo Queer di Catania, Koinè Associazione Studentesca, Garage, Mondoperaio e Anpi, invita la cittadinanza a partecipare alla terza assemblea aperta.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 25 maggio, alle 18.30 presso la sede di Mondoperaio in Via Ree Pentite. Durante l’incontro si terrà un bilancio del percorso finora compiuto e si ultimeranno i dettagli dell’organizzazione del corteo, del sit-in e della festa finale. L’assemblea sarà inoltre l’occasione per accogliere nuovi contributi e spunti per le fasi successive al Pride, aprendo un dialogo aperto e inclusivo a tutta la cittadinanza.

Il Pride di Enna si preannuncia come un momento di grande festa, un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della diversità, dell’inclusione e dei diritti di tutte le persone LGBTQIA+.