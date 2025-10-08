Enna, “Vero, falso o autentico?”: incontro all’Archivio di Stato per le Domeniche di Carta

PUBBLICITÀ

Domenica 12 ottobre, alle 10:30, l’Archivio di Stato di Enna ospiterà l’incontro “Vero, falso o autentico? Dai documenti d’archivio alle fake news”, nell’ambito delle Domeniche di Carta, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare e far scoprire il patrimonio custodito in biblioteche e archivi statali con aperture straordinarie ed eventi divulgativi.

PUBBLICITÀ

Dopo i saluti della direttrice dell’Archivio di Stato di Enna, dott.ssa Giuliana Maria Ferrara, e dell’assessore comunale ai beni archeologici, storici e monumentali, Dott. Mirko Milano, protagonista dell’incontro sarà Pietro Colletta, presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, medievista e docente all’Università di Palermo. Colletta guiderà il pubblico in un percorso tra fonti medievali (XII–XV secolo) e letteratura sul Regno di Sicilia, per mostrare come, ieri come oggi, possano agire meccanismi di comunicazione e mistificazione: dalla falsificazione documentaria alla “correzione” interessata dei fatti, fino all’invenzione di narrazioni alternative, in parallelo con le odierne fake news. L’incontro offrirà così strumenti pratici per leggere criticamente i documenti storici e, per analogia, le informazioni contemporanee che circolano sui media.

PUBBLICITÀ

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Enna, rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il programma della giornata all’Archivio di Stato prevede anche la presentazione della mostra documentaria “Gli archivi di famiglia. Testimoni silenziosi della memoria collettiva. Le carte del fondo Restivo” e una visita guidata ai depositi archivistici.

Ingresso gratuito.