Enna: verifiche sismiche edifici scolastici, emanati i decreti di finanziamento

Sono stati emanati dall’assessorato regionale all’istruzione e formazione i decreti relativi ai finanziamenti finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della città di Enna, per un importo complessivo pari a € 285.000, così suddivisi: scuola secondaria plesso Savarese €55.866,00, scuola secondaria plesso Garibaldi €48.331,00, scuola primaria plesso De Amicis €45.091,00, scuola primaria plesso Neglia €42.960,00, scuola secondaria plesso Pascoli €41.113,00, scuola primaria Santa Chiara €26.220,00, scuola primaria Fundrisi €22.428,00, palestra Pascoli €4.126,00.

A darne notizia l’assessore con delega ai lavori pubblici Francesco Alloro che, unitamente al sindaco Maurizio Dipietro, esprime viva soddisfazione per il finanziamento ottenuto, soprattutto nell’ottica della necessaria garanzia di sicurezza per i più piccoli e per i nostri giovani nell’ambiente scolastico.