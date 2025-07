Enna, verde pubblico, Vasco: “Già bandite le gare per gli interventi di scerbamento”

PUBBLICITÀ

“Dopo la variazione di bilancio che ha assegnato al capitolo dedicato alla cura del verde pubblico centomila euro, alla fine dello scorso mese di giugno, abbiamo subito bandito le gare per affidare i lavori di scerbamento in città, che saranno completate questo venerdì”. Con queste parole l’Assessore con delega al verde pubblico, Giancarlo Vasco, rassicura i cittadini ennesi sulle attività in essere in tema di cura degli spazi verdi.

“Abbiamo già esperito le necessarie gare – spiega Vasco – per affidare gli interventi di scerbamento a Enna alta, bassa e Pergusa e per la manutenzione del verde degli spazi monumentali a cominciare dal Castello di Lombardia e della Villa Torre di Federico”.

“Abbiamo altresì previsto – conclude Vasco – una somma per interventi di taglio alberi e successiva piantumazione sostitutiva, nel caso si dovesse rendere necessario”.