“Enna verde comune”: soddisfazione dell’assessore Vasco per il successo dell’iniziativa

Registro con soddisfazione il grande successo dell’iniziativa di affidamento ai privati della cura di porzioni significative del verde pubblico comunale che ha portato, in pochissimo tempo all’esaurimento delle aree a verde da affidare”. Con queste parole l’Assessore con delega al verde pubblico, Giancarlo Vasco, commenta il positivo riscontro avuto dall’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale denominata “Enna verde comune”.

“Voglio ringraziare tutti i soggetti privati che hanno prontamente risposto all’invito lanciato dall’amministrazione – aggiunge Vasco – che ha già portato a risultati visibili a tutti sia nella parte alta che in quella bassa della città”.

Gli interventi hanno, fino ad oggi, interessato le aiuole di Via Pergusa, della Pergusina, Viale Diaz, Viale IV Novembre, Piazza Scelfo, Piazza Mazzini, Bivio Monte Cantine e, infine Montesalvo, con un intervento che riguarderà anche il recupero della fontana artistica e dei bassorilievi, mentre è in corso di affidamento l’aiuola della rotonda di S. Lucia a Enna bassa.

“Nel frattempo – spiega l’assessore Vasco – stiamo approntando l’attività di scerbamento nel perimetro urbano, iniziando dalle zone che non sono state interessate dagli interventi propedeutici alle celebrazioni della Pasqua, con priorità per le aree limitrofe e interne alle scuole, per consentire ai nostri giovani concittadini studenti di fruire in sicurezza di ore all’aperto”.

“Invitiamo i cittadini – conclude Vasco – a segnalare utilizzando la procedura riportata sul sito istituzionale del Comune eventuali richieste di intervento relative a questa attività”.