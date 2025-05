Enna: Vera Squatrito porta la sua testimonianza all’Euroform per dire basta al femminicidio

PUBBLICITÀ

Questa mattina l’Istituto Euroform di Enna ha ospitato Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano – la giovane di Nicolosi uccisa nel 2015 a soli 20 anni dall’ex compagno – per un incontro con gli alunni sul tema del femminicidio e della violenza di genere.

L’iniziativa, fortemente voluta dal direttore Cosimo Palermo, si inserisce all’interno del progetto formativo annuale dell’istituto afferente all’educazione civica e dedicato quest’anno al tema del lavoro e della parità di genere.

Durante l’incontro Vera Squatrito ha condiviso la propria testimonianza personale, mostrando anche alcuni video toccanti della figlia Giordana e della nipote, rimasta orfana all’età di appena quattro anni. Un racconto intenso e drammatico, che ha suscitato emozione e riflessione tra gli studenti.

Gli studenti hanno seguito l’incontro con attenzione: la testimonianza ha rappresentato per loro un importante spunto di riflessione, a conferma del ruolo centrale che la scuola riveste nella formazione della coscienza civile, nel rispetto dell’altro e nella promozione della non violenza. A Vera Squatrito hanno donato un quadro stampato in 3D, preparato per lei cartelloni e lettere, e rivolto numerose domande.

All’Euroform, scuola dei mestieri, questi argomenti vengono affrontati soprattutto durante le lezioni delle discipline di base, in particolare nei moduli dedicati alle pari opportunità.