Enna: ventiquattro associazioni avviano il Forum provinciale del Terzo Settore

PUBBLICITÀ

Sono ventiquattro le associazioni che lunedì scorso si sono ritrovate nella sede di Mondoperaio a Enna per avviare la fase costituente del Forum provinciale del Terzo Settore.

PUBBLICITÀ

Per la precisione, hanno partecipato: Comitato territoriale Uisp Enna, Mondoperaio, Circolo Legambiente Piazza Armerina, Circolo degli Erei Legambiente Enna, Ennaion, Comitato provinciale Csi, Associazione Adoc, Associazione Luciano Lama, Associazione Aves, Pro Loco Enna, Associazione Vita 21, Arci Petra, Associazione Lea Von Humboldt, Adiconsum, Anteas, Associazione Amici della Festa del Libro, Associazione Hope, Auser, Slow Food Rangers, Ancos, Croce Rossa, Koinè APS e Associazione Donne Insieme Sandra Crescimanno.

PUBBLICITÀ

Tutte le associazioni citate sono regolarmente iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

“Abbiamo avuto un riscontro numerico importante – commenta Salvatore Laterra di Mondoperaio – considerato che siamo una piccola provincia. Ma l’adesione al Forum rimane aperta a tutte le associazioni che lo vogliano, basta che siano iscritte al RUNTS.”

Chi volesse aderire potrà farlo partecipando alla prossima assemblea, che si terrà sempre nella sede di Mondoperaio, in via Repertorio a Enna, il 3 novembre alle ore 19:00. Dopodiché si procederà alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello statuto.

Per poter partecipare alla redazione dello statuto, è necessario presentare: i dati anagrafici del rappresentante legale dell’associazione; i dati anagrafici e il codice fiscale dell’associazione; la documentazione che attesti l’iscrizione al RUNTS; la quota associativa di 50 euro.