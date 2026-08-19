Enna, venerdì street food alla Chiazza e concerto di Povia in piazza Vittorio Emanuele

Street food nel quartiere “A Chiazza” e, a seguire, il concerto di Povia in piazza Vittorio Emanuele. È il programma dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Enna per venerdì 21 agosto, nell’ambito degli appuntamenti estivi in città.
Dopo i primi tre eventi organizzati al Castello, la Pro Loco propone una nuova serata nel centro storico, realizzata, secondo quanto comunicato dall’associazione, anche grazie al contributo diretto dei soci, che hanno scelto di autotassarsi per sostenere l’organizzazione delle iniziative estive insieme all’amministrazione comunale.
Si comincerà alle 20 nel quartiere “A Chiazza”, dove sarà possibile degustare prodotti dello street food tipico ennese tra i banchi allestiti nel cuore del centro cittadino.
Alle 21.30 l’appuntamento si sposterà in piazza Vittorio Emanuele per il concerto di Povia. Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2006 con “Vorrei avere il becco”, proporrà alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio, tra cui “I bambini fanno ooh”.
L’iniziativa punta così ad animare il centro di Enna con una serata che unisce gastronomia e musica dal vivo.