Enna, Venerdì Santo: predisposte aree di parcheggio e aree riservate per cittadini con disabilità

PUBBLICITÀ

Il comando della Polizia Locale di Enna ricorda che, in occasione della processione del Venerdì Santo, le aree adibite a parcheggio riservate ai città diversamente abili sono state così individuate: intera Piazza Umberto I, slargo antistante l’Agenzia del Territorio e Slargo Senatore Romano in Viale A. Diaz, e l’intera Piazza Colajanni.

A queste si aggiungono le aree riservate, a partire dalle ore 17, individuate in Piazza Vittorio Emanuele (esclusivamente parte prospiciente Via Roma) e in Piazza VI Dicembre (esclusivamente parte prospiciente Via Roma). Tali aree saranno presidiate dai volontari che forniranno, all’occorrenza, apposite sedute e coperture.