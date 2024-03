Enna: Venerdì Santo, istituite 5 navette gratuite

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna ha istituito navette gratuite per il Venerdì Santo dalle ore 16:00 alle ore 2:00, con conseguente sospensione dei servizi urbani di base nel pomeriggio. Di seguito sono riportate le tratte delle cinque navette.

Navetta 1: Piazza Europa – Via dello Stadio – Via Pergusa – parcheggio Pisciotto – Piazza Alessi e viceversa.

Navetta 2: parcheggio Pisciotto – Piazza Matteotti (Balata) – parcheggio Pisciotto.

Navetta 3: ospedale – terminal bus Enna bassa – Via Pergusa – parcheggio Pisciotto e viceversa.

Navetta 4: Ferrante – Università – Santa Lucia – Scifitello – Monte Cantina – Via dello Stadio – Piazza Europa – Via IV Novembre – Piazza Europa – Via dello Stadio – Monte Cantina – parcheggio Pisciotto – Scifitello – terminal bus Enna bassa – Ferrante.

Navetta 5: Pergusa (piazzale ufficio postale) – ospedale – terminal bus Enna bassa – Via Pergusa – nuovo parcheggio Pisciotto e viceversa.