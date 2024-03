Enna: Venerdì Santo, i posteggi per disabili, autobus, camper e auto

PUBBLICITÀ

Ecco i posteggi individuati dal Comune di Enna in occasione della processione del Venerdì Santo.

Le aree adibita a posteggio per disabili saranno in Piazza Umberto I, Viale Diaz negli slarghi Agenzia del Territorio e Senatore Romano (Madonnina), e in Piazza Colajanni.

Le aree adibita a posteggio per autobus si troveranno in Piazza Europa a Enna Alta e in Via della Resistenza a Enna Bassa.

Le aree adibita a posteggio per camper in Piazza Europa, Via della Resistenza e nell’Area Camper Service presso autoparco comunale.

Le aree adibita a posteggio per auto si troveranno in Piazza Europa, Via della Resistenza a Enna Bassa, piazzetta Via dello Stadio, Parcheggio Pisciotto, piazzale inferiore cimitero o piazzale Beato Angelico.