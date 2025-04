PUBBLICITÀ

In occasione del Venerdì Santo, il Comune di Enna ha disposto un’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e di qualsiasi altro prodotto contenuto in lattine o contenitori di vetro, anche attraverso i distributori automatici attivi H24, con l’obbligo di mescita esclusivamente in bicchieri di plastica o carta a perdere.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 15:00 alle ore 24:00.