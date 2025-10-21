Enna, venerdì “Piazza del Volontariato”: una giornata di festa e partecipazione giovanile

PUBBLICITÀ

Venerdì 24 ottobre, Piazza Umberto I a Enna si trasformerà in un grande spazio di incontro, energia e condivisione in occasione di una nuova tappa di “Piazza del Volontariato”, evento inserito nel percorso della Capitale Italiana del Volontariato 2025.

PUBBLICITÀ

Dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 20:00 alle 24:00, la piazza accoglierà associazioni, enti, gruppi e cittadini per vivere insieme una giornata dedicata alla scoperta del mondo del volontariato e del suo valore per la comunità.

PUBBLICITÀ

Questa edizione vedrà una forte partecipazione giovanile: studenti, volontari dei Servizi Civili, giovani delle associazioni locali e ragazzi provenienti da diversi istituti scolastici saranno i veri protagonisti della mattinata. Attraverso attività di animazione, giochi e laboratori, potranno conoscere da vicino le tante realtà del territorio e i loro progetti, diventando ambasciatori di solidarietà, impegno civico e cittadinanza attiva.

La giornata si concluderà con un momento di grande festa: dalle ore 20:00, il gruppo “Isteresi” si esibirà in concerto, portando sul palco l’energia della musica e il messaggio positivo del volontariato come motore di cambiamento sociale.

L’evento è promosso dal Comune di Enna, dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), in collaborazione con CESVOP Palermo, CESV Messina e numerose associazioni locali, nell’ambito del percorso nazionale della Capitale del Volontariato 2025. Nello stesso giorno a Messina e Palermo si svolgeranno in contemporaneo altri raduni giovanili proprio per celebrare i valori condivisi in quest’anno di celebrazioni per il volontariato.