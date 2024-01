Enna: venerdì open day all’Istituto Lincoln

PUBBLICITÀ

Venerdì 19 gennaio l’Istituto Lincoln di Enna Bassa aprirà le proprie porte a giovani studenti e genitori in occasione dell’Open Day. Sarà un’occasione per conoscere l’offerta formativa dell’istituto, ma anche docenti e laboratori.

PUBBLICITÀ

Gli indirizzi attivi nell’istituto sono: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Amministrazione Finanza e marketing (ex Ragioneria); Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra); Informatica e telecomunicazioni; Liceo Linguistico (Anglo-Cinese, Cambridge, ESABAC ed Europeo); Turismo; Liceo economico aziendale quadriennale. Attivi anche i corsi serali per ottenere il diploma in Amministrazione Finanza e marketing (ex Ragioneria) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra).

Durante l’Open Day, che si svolgerà dalle 15:30 alle 18:30, sarà possibile interagire direttamente con i docenti, visitare i laboratori e ottenere informazioni dettagliate sui vari indirizzi proposti.