Enna: venerdì modifiche alla circolazione in via Pergusina per lavori di rimozione alberi

Il comando della Polizia Locale del Comune di Enna comunica che venerdì 6 febbraio 2026, al fine di consentire i lavori di rimozione alberi, saranno istituti i seguenti divieti.

Dalle ore 09.00 alle 11.00 e comunque fino a cessate esigenze il divieto temporaneo di circolazione veicolare e pedonale nella corsia di via Pergusina, direzione Ospedale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Acacie e l’intersezione con via degli Oleandri, deviando il transito direzione Pergusa nella corsia a sinistra sottostante la via Livatino.

Tutti i veicoli provenienti da Pergusa – direzione Enna bassa – potranno percorrere la via Livatino, fino alla rotatoria antistante il “San Cristobal”.