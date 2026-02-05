Enna: venerdì modifiche alla circolazione in via Pergusina per lavori di rimozione alberi

15 minuti ago
Veduta di Enna Bassa
PUBBLICITÀ    

Il comando della Polizia Locale del Comune di Enna comunica che venerdì 6 febbraio 2026, al fine di consentire i lavori di rimozione alberi, saranno istituti i seguenti divieti.

PUBBLICITÀ  

Dalle ore 09.00 alle 11.00 e comunque fino a cessate esigenze il divieto temporaneo di circolazione veicolare e pedonale nella corsia di via Pergusina, direzione Ospedale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Acacie e l’intersezione con via degli Oleandri, deviando il transito direzione Pergusa nella corsia a sinistra sottostante la via Livatino.

Tutti i veicoli provenienti da Pergusa – direzione Enna bassa – potranno percorrere la via Livatino, fino alla rotatoria antistante il “San Cristobal”.

PUBBLICITÀ