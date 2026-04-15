Enna: venerdì l’annuncio ufficiale della candidatura a sindaco di Ezio De Rose

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Si terrà venerdì alle ore 18:00, presso il comitato elettorale in Via Roma 407, la conferenza stampa del candidato a sindaco Ezio De Rose, un appuntamento per condividere con la cittadinanza la visione, i valori e le proposte che guideranno il suo impegno politico.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e partecipazione, durante il quale verranno illustrati i punti chiave del programma amministrativo e le linee strategiche per il futuro della città, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alla qualità della vita e alla valorizzazione del territorio.

Alla conferenza interverranno esponenti istituzionali e politici: Giovanni Contino, già assessore comunale; Paolo Gargaglione, presidente del Consiglio comunale; le onorevoli Eliana Longi e Luisa Lantieri; l’assessore regionale Francesco Colianni.

Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che compongono la coalizione a sostegno della candidatura di Ezio De Rose.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.