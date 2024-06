PUBBLICITÀ

Si terrà venerdì sera la cerimonia di intitolazione del Teatro Comunale al compositore ennese Francesco Paolo Neglia.

PUBBLICITÀ

Alle 21 è in programma uno spettacolo di video mapping all’esterno del teatro, a seguire, all’interno del teatro (a ingresso libero), uno spettacolo musicale in cui si esibiranno la Banda Città di Enna, il Coro Passio Hennensis, docenti, alunni ed ex alunni del Liceo Musicale Napoleone Colajanni.