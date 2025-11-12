Enna: venerdì incontri, film, interventi e raccolta fondi per Gaza

PUBBLICITÀ

Il Comitato pro Palestina e Diritti Umani Enna organizza e promuove la giornata “Generazioni per Gaza” venerdì a Enna con incontri, proiezioni, interventi e raccolta fondi, con il patrocinio del Comune di Enna.

Alle 17:30 presso la Sala Cerere verrà proiettato “No Other Land”, a cura di Zanni Cinema e in collaborazione con UICC e MiC. Il film, pluripremiato come miglior documentario tra gli altri nel 2024 al Festival del Cinema di Berlino e nel 2025 con l’Oscar, è diretto, scritto, prodotto e montato da un collettivo israelo-palestinese e documenta gli sforzi di un gruppo di attivisti palestinesi per opporsi alla distruzione nel loro villaggio in Cisgiordania da parte dell’IDF, le forze armate israeliane. Il 28 luglio il giornalista e attivista palestinese Awsah Hathaleen, che ha contribuito alla realizzazione del documentario, è stato ucciso da un colono israeliano in un villaggio tra le colline a sud di Hebron.

Alla proiezione seguirà il dibattito, moderato dal comitato sempre in Sala Cerere, con gli ospiti: Fateh Hamdan, attivista di Palestina nel Cuore, esule palestinese e ristoratore a Palermo; Nino De Cristofaro, Cobas Scuola Catania e insegnante di Storia e Filosofia; rappresentati di BDS Catania (movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele).

Alle 20:30 il programma di Generazioni per Gaza prosegue dietro l’angolo, presso la Galleria Civica, dove il comitato organizza, in collaborazione con lo SPE-Spazio per Enna, l’aperitivo solidale e la raccolta fondi fino a mezzanotte. Durante la serata in Galleria si alterneranno letture, performance e altri contributi artistici di: Eramo Nubi, Sebastiano Sicurezza, Elisa Di Dio, Francesco Sergi, Noa Di Venti, Gabriele Barbarino, Ottavio Miuccio, Anastasia Pulvirenti, Norma Pulvirenti, Lupen Hi-Fi e altri.

Sarà possibile effettuare la propria donazione per aiutare gli abitanti di Gaza: a favore della Mezza Luna Rossa di Gaza per la quale con la campagna SOS GAZA vengono raccolti fondi per l’acquisto di prodotti, strumenti, medicinali e materiali necessari in questa emergenza; a favore di Neama, madre single con cinque figlie, fuggite dalla propria casa, poco dopo bombardata, a Gaza City nell’ottobre 2023, e da allora diverse volte sfollate e in urgente bisogno di beni di prima necessità, cibo, acqua, coperte, vestiti per l’inverno e materiali per la scuola per le ragazze.

Con il programma del 14 novembre il Comitato Pro Palestina e Diritti Umani Enna intende mantenere alta l’attenzione locale su Gaza.

Gli appuntamenti in Sala Cerere e in Galleria Civica sono aperti a tutti e tutte e ad ingresso libero.