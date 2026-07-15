Enna, venerdì e sabato torna “Funnureasy” nel quartiere Fundrisi

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Il 17 e il 18 luglio torna il Funnureasy, la festa estiva nel quartiere Fundrisi ad Enna organizzata dall’associazione Funnurisi.

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Ritorna l’appuntamento culturale e musicale in uno dei quartieri più antichi della città, giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno sarà tutto incentrato sulle note musicali dei dj locali e del live del gruppo “Pacha Kama”.

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Il programma prevede venerdì 17 alle ore 19:30 l’inizio della manifestazione il dj set di Kiko del gruppo giovanile “Love it”; a seguire Madame Valerie farà ballare con i suoi travolgenti mix musicali. Sabato 18 alle ore 18:30, presso piazza san Bartolomeo, l’artista di strada della compagnia Circoramingo realizzerà uno spettacolo dedicato principalmente ai più piccoli ma aperto a tutti. Subito dopo riprenderà la musica con il dj set di The Spoon per poi dare spazio al collettivo musicale Pacha Kama che ci travolgerà con il suo ritmo latino-americano.

La manifestazione si svolgerà presso via san Bartolomeo ed è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Enna e il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Enna.