Enna: venerdì e sabato due appuntamenti con Aleteia

Si intitola “Psicoterapia, Musicoterapia e Nutraceutica trattamento integrato in psichiatria ed in psiconcologia” la 26esima edizione de “La mente tra le nuvole”, il convegno realizzato dal sistema Aleteia diretto dal neuropsichiatra Tullio Scrimali che si terrà sabato 26 novembre dalle ore 09.30 alle 18.30 presso la sala congressi del Garden a Pergusa ad Enna e in streaming per gli iscritti. Il convegno ha il patrocinio di Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) – Sezione Regionale Sicilia.

Il giorno prima, venerdì 25, presso l’auditorium della scuola Aleteia in via Dante Alighieri ad Enna alta, il Maestro Ferdinando Suvini terrà un interessante seminario su musicoterapia e autismo, un open day, aperto a tutti dunque, per conoscere la scuola di musicoterapia Musica Ribelle Aleteia.

Negli anni recenti si è sviluppato, con sempre maggiore vigore e autorevolezza, un movimento, science-based, per lo studio e il trattamento del disagio psichico. L’edizione 2022, del consueto appuntamento annuale della Mente tra le Nuvole, con il contributo di qualificati relatori, presenterà le più rilevanti tematiche relative al trattamento integrato e complesso del disagio neuropsichico, basato su psicoterapia, musicoterapia e nutraceutica. Presso Aleteia Sistema, composto di laboratori di ricerca, di scuole di formazione professionale (quali la “Scuola di specializzazione in Psicoterapia” riconosciuta dal Miur e la “Scuola di Musicoterapia Musica Ribelle”), di centri clinici e di strutture residenziali, disposti in un network della Sicilia con sedi ad Enna, Catania e Palermo.

Per l’occasione verrà presentato il neonato “ALETEIA Polo Clinico ed Universitario degli Erei”, con la mission della ricerca, della formazione e dell’assistenza clinica nell’ambito del disagio psichico. Un polo che completa il sistema formativo che negli anni con l’Università Kore prima e la sede distaccata della Dunarea de Jos dopo è stato realizzato a Enna nel campo medico.

La giornata di sabato 26 si articolerà in una sessione mattinale, di relazioni sui temi congressuali. Nel pomeriggio si svolgerà un workshop teorico-pratico sulla musicoterapia tenuto dal Prof. Ferdinando Suvini che tratterà due temi: la musicologia nell’oncologia e l’elaborazione del lutto.

Relatori invitati: Tullio Scrimali, Ferdinando Suvini (Firenze), Renato Pantaleo (Caltanissetta), Damiana Tomasello (Enna), Nicoletta Lanza (Catania), Sibilla Giangreco (Enna), Antonio Carollo (Palermo), Massimo Sciuto (Catania) e Sergio Amico (Catania).

La partecipazione agli eventi è gratuita occorre, tuttavia, prenotarsi perché l’accesso in sala ed in streaming è limitato. Verrà rilasciato un attestato. Per informazioni 095-7127747.