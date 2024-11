Enna: venerdì chiusura temporanea di Via Pergusa e divieto di sosta nel parcheggio Pisciotto

PUBBLICITÀ

Per lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del costone roccioso di via Pergusa ad Enna, è stata disposta la chiusura temporanea di via Pergusa e il divieto di sosta nel parcheggio “Pisciotto” e nelle strade limitrofe per la giornata di venerdì 29 novembre.

Le modifiche alla viabilità sono le seguenti: divieto di sosta veicolare, con rimozione forzata, nel parcheggio “Pisciotto” e nelle strade limitrofe, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze; senso unico di marcia a salire in via Pergusa, dalle ore 07:30 alle ore 13:00, dall’intersezione con la strada di arroccamento “Monte-Cantina” fino alla rotatoria di via O. Catalano; divieto di circolazione veicolare a scendere nel tratto di via Pergusa compreso tra l’intersezione con via Canalicchio (ex “Vigorelli”) e la rotatoria di via O. Catalano, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze.

Questi i percorsi alternativi: i veicoli provenienti dalla via Fontana Grande potranno percorrere la via Canalicchio oppure la via Passione; i veicoli provenienti dalla via Passione potranno percorrere la via Canalicchio oppure la via Fontana Grande.