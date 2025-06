Enna, Veglia di Pentecoste: celebrazione comunitaria in Duomo

PUBBLICITÀ

Sabato 7 giugno alle ore 18:45, tutte le comunità ecclesiali di Enna — parrocchie, confraternite, gruppi e movimenti ecclesiali — si ritroveranno presso Piazza Duomo per entrare in forma processionale nella Chiesa Madre, dove si terranno la veglia e la celebrazione eucaristica della Veglia di Pentecoste.

In tale occasione, in accordo con tutto il clero della città, le celebrazioni vespertine delle parrocchie saranno sospese.

«Questo è il quarto anno consecutivo in cui la Forania di Enna celebra comunitariamente la Veglia di Pentecoste — dichiara il vicario foraneo, don Giuseppe Fausciana — e in questo tempo abbiamo potuto constatare una partecipazione di fedeli sempre più numerosa. Lo Spirito Santo convoca e riunisce, nella comunione di fede e di amore, i discepoli di Gesù, rendendoli capaci di testimoniarlo con coraggio. Invocheremo il dono della pace per il mondo intero e sapremo farci interpreti della speranza e delle attese di ogni uomo».