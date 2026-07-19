Enna: vasto incendio in contrada Santa Mariola

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I Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio in contrada Santa Mariola. Sul posto sono intervenute quattro squadre, con il supporto di due autobotti.

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Il rogo, alimentato dal forte vento, ha minacciato numerose abitazioni. Due persone hanno accusato problemi respiratori e sono state trasportate al Pronto soccorso.

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Sul posto sono presenti anche diverse squadre di volontari della Protezione civile, oltre a Polizia, Carabinieri e personale del 118.