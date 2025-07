PUBBLICITÀ

Dalle ore 12.00 due squadre dei Vigili del Fuoco di Enna, due squadre Aib Forestali e due elicotteri sono impegnati a Enna in contrada Cannavò per un incendio di vaste dimensioni. Le cause de rogo sono in corso di accertamento.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme coinvolgessero le aziende e le abitazioni presenti nella zona.