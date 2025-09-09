Enna: variazioni temporanee alle linee urbane 1 e 3 per chiusura Viale Diaz e Viale IV Novembre

PUBBLICITÀ

Sais Autolinee comunica all’utenza che, causa chiusura al transito veicolare del Viale Diaz e del Viale IV Novembre, dal 10/09 a 14/09 2025, il bus della Linea Urbana n°1, in direzione Spirito

Santo, transiterà da Via Aidone e Via delle Scienze, mentre le corse della Linea Urbana n°3 saranno limitate in partenza ed in arrivo al Terminal Bus di Viale Diaz.

