Sais Autolinee comunica all’utenza che, con decorrenza immediata, la fermata di Piazza Alessi in direzione Enna Bassa, nell’esercizio della Linea 3 “Spirito Santo – Ferrante” e della Linea 5 “Terminal – Pergusa”, sarà garantita fino alle ore 21.00. Le rimanenti corse della giornata saranno garantite dal Terminal Bus di Viale Diaz.

Inoltre, le fermate di Via Pergusa 104 (Asen) e Via Pergusa 210 (ex Vigorelli) sono temporaneamente sospese fino a cessate esigenze.