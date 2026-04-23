Enna, Valverde ritrova la sua piazza: completati i lavori di rifacimento

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C’è voluto del tempo, ma alla fine i lavori sono stati completati. Piazza Valverde, nel cuore antico di Enna, è stata restituita oggi alla fruizione pubblica dopo l’intervento di rifacimento che ne ha cambiato il volto: nuova pavimentazione, panchine e un impianto di illuminazione a led che, nelle ore serali, trasforma completamente l’atmosfera del luogo.

Non si tratta di un semplice restyling, ma di un intervento che restituisce dignità e funzione a uno spazio che appartiene alla collettività. La piazza si trova davanti al plesso scolastico oggi utilizzato dall’istituto comprensivo Santa Chiara ed è adiacente alla storica chiesa della Madonna di Valverde, in uno dei quartieri più antichi e suggestivi della città, arroccato sulla rocca e affacciato su un ampio panorama della vallata.

“Il completamento di questi lavori – ha dichiarato il Sindaco Maurizio Dipietro – rappresentano il suggello di un percorso di recupero e di rinascita dello storico quartiere di Valverde, cominciato con l’azione volta a recuperare e riutilizzare i locali dell’ex liceo Magistrale, oggi assegnati all’istituto comprensivo Santa Chiara, nel quadro dell’accordo che prevedeva la cessione all’Università Kore del plesso Pascoli di Piazza VI Dicembre”.

“Oggi possiamo dire di avere positivamente concluso questo percorso con il pieno raggiungimento dell’obbiettivo che ci eravamo dati – aggiunge Dipietro – mettendo a disposizione della collettività e del quartiere una piazza rinnovata e piacevolmente fruibile”.

Una piazza, in un contesto come questo, non è un dettaglio urbanistico: è un luogo di socialità, di incontro e di aggregazione. Uno spazio dove i bambini possono giocare, dove chi passeggia può fermarsi qualche minuto, sedersi e guardare la città dall’alto. Ed è proprio qui che si gioca la partita più importante: quella del rispetto degli spazi comuni.

Perché le piazze, più ancora dei cantieri, le fanno i cittadini. E la speranza è che chi le vivrà ogni giorno abbia la consapevolezza di custodirle. Niente vandalismi, niente graffiti, niente di quella trascuratezza che troppo spesso finisce per rovinare luoghi riqualificati con tempo e risorse pubbliche. Lo stesso vale per chi frequenta l’area con i propri animali: il rispetto degli spazi condivisi passa anche dai gesti più semplici, come raccogliere le deiezioni canine, soprattutto in un luogo destinato anche alla presenza dei più piccoli.

Nella mattinata di oggi il sindaco Maurizio Dipietro, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Gaetana Palermo e dai tecnici comunali guidati dal dirigente ing. Eugenio Diliberto, ha inoltre effettuato un sopralluogo all’interno dei locali dell’ex istituto magistrale, interessati da un intervento di ristrutturazione. Gli spazi ospiteranno, a partire dal prossimo anno, la scuola dell’infanzia e ulteriori aule a disposizione dell’istituto comprensivo Santa Chiara.

“Con la definizione anche di questi interventi – conclude Dipietro – possiamo dire che la missione di recuperare nella sua interezza l’intero stabile dell’ex istituto magistrale, dopo anni di chiusura e incuria sotto la gestione commissariale della ex provincia regionale di Enna, può dirsi positivamente conclusa”.

La piazza, adesso, è pronta. Il passo successivo spetta alla città: viverla, rispettarla e farne davvero uno spazio condiviso.

Fabio Marino