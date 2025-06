Enna: Valentino Savoca è il nuovo presidente provinciale della Cna

PUBBLICITÀ

Valentino Savoca è il nuovo presidente provinciale della CNA di Enna. L’elezione è avvenuta nel pomeriggio, al termine dell’assemblea provinciale che si è svolta oggi all’Università Kore. Savoca subentra a Filippo Scivoli, alla guida dell’organizzazione datoriale da dieci anni. Savoca è titolare della Hi-Tech, azienda specializzata in impianti elettrici civili e industriali.

“Ringrazio Filippo per il lavoro che ha fatto e per aver reso la nostra CNA una grande organizzazione che con la collaborazione dei dirigenti e dei collaboratori è riconosciuta da tutti come un punto di riferimento per le imprese. Voglio continuare il percorso della CNA del fare” ha dichiarato Savoca.

Presente all’incontro anche il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, insieme a numerose figure politiche del territorio.

Durante l’Assemblea, sono stati consegnati i Premi Efesto alle personalità che hanno dato un contributo significativo all’innovazione, al territorio e al sistema CNA. Il Premio per il contributo al sistema CNA è stato conferito a Gabriele Rotini, figura di riferimento per la CNA ennese, già coordinatore nazionale dei settori agroalimentare e artigianato artistico, oggi Capo di Gabinetto. Il Premio per il contributo al territorio è stato assegnato a Salvatore Martorana, fondatore del marchio Gregory, azienda nata a Valguarnera nel 1993 e oggi riconosciuta a livello internazionale per la moda su misura. Il Premio per l’innovazione è andato a Marco Capobianco, per il lavoro svolto con INTEGRA, società che ha avviato, in collaborazione con CNA Enna, una Business Academy per lo sviluppo di competenze manageriali.

Infine, annunciata la nuova Presidenza provinciale, composta da 9 membri elettivi, 4 invitati di diritto e il segretario: alla presidenza Valentino Savoca, Silvia Turco, Paolo Cancillieri, Vincenzo Savoca, Silvio Randazzo, Paola Panvini, Michele Calandra, Cesare Fasciana, Silvio Gambino; invitati di diritto Filippo Scivoli, Liborio Gulino, Angelo Scalzo, Giancarlo Amata; segretario Stefano Rizzo.