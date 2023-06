Enna: valanga di premi per gli allievi del liceo musicale

Sono appena rientrati dopo dieci giorni di tour per la Sicilia con uno strabordante bottino di premi. Gli allievi del liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna, accompagnati dai loro docenti, si sono fatti notare in diversi concorsi musicali dell’Isola per tecnica e intensità nell’esecuzione dei brani, sia come solisti che in ensemble, con straordinari plausi per coro e orchestra d’istituto, facendo incetta di primi premi assoluti.

Dopo essersi esibiti in eventi di grande richiamo per il territorio, come il Concerto per la pace nel Ventennale del Club Unesco di Enna, il Concerto per l’Europa per la Settimana Europea Federiciana, la festa della polizia ed essere stati parte attiva nell’organizzazione della manifestazione interprovinciale SIsuonainREte e della rassegna “I concerti del venerdì al Colajanni”, gli studenti del liceo musicale in queste ultime settimane hanno partecipato a diversi concorsi che si sono tenuti a Caltanissetta, Mascali, Sant’Agata Li Battiati, Capo d’Orlando, Messina e Palermo.

Hanno vissuto il tour come una lunga uscita didattica, miscelando socializzazione, divertimento e disciplina e, viste le conquiste man mano ottenute, con crescente entusiasmo ed esultanza.

“Il nostro liceo musicale è anzitutto una scuola che prepara i giovani con un ventaglio completo di materie – dichiara Maria Silvia Messina, dirigente dell’istituto di studi superiori Napoleone Colajanni di Enna – ai ragazzi fornisce però anche la possibilità di mettersi alla prova su palcoscenici di eventi prestigiosi, con esibizioni dal vivo, alla presenza di pubblico, autorità e giurie. E questo è un fondamentale valore aggiunto per le competenze dei ragazzi”.

Per la nona edizione del Concorso musicale nazionale della riviera Ionico-etnea, tenutosi a Mascali, nella sezione Clarinetto, l’ensemble di clarinetti del liceo musicale di Enna ha conquistato il primo premio e la solista Alessia Lattuca il terzo premio. Nella sezione Chitarra, un primo premio è stato assegnato a Mario Aronica. Per i Flauti, ci sono stati un secondo premio assegnato a Federico Millunzi, un terzo premio andato ad Alisea Martina Cangeri e un altro terzo premio al duo formato da Karola Folisi e Federico Millunzi.

Al concorso nazionale “Battiati in Musica” a Sant’Agata Li Battiati, nella sezione Clarinetto, i solisti premiati sono stati Giorgia Barbirotto (primo premio assoluto), Francesco Marotta (primo premio), Alessia Lattuca (primo premio) e Marika Mancuso (secondo premio), mentre l’ensemble di clarinetti del liceo si è aggiudicato il primo premio assoluto.

Nella stessa competizione, la sezione Canto ha visto l’allieva Valentina Maenza conquistare il primo premio, la sezione Chitarra primo premio assoluto per Mario Aronica e primo premio per Mavie Pappalardo. Nella sezione Flauto, due primi premi assoluti sono andati a Alisea Martina Cangeri e Federico Millunzi e un primo premio a Marika Gioveni. Il duo di flauti Karola Folisi e Federico Millunzi ha inoltre conquistato il primo premio.

Al primo Concorso nazionale Qalat-an-Nisa, tenutosi a Caltanissetta, il primo premio assoluto (con una borsa di studio in denaro) è stato conquistato dai solisti di percussioni Cristian Palermo e Santo Petitto, mentre il secondo premio è andato al percussionista Manuel Di Stefano. Il pianista Thomas Catalano ha vinto il primo premio assoluto (più borsa di studio) nella sezione Pianoforte.

Nella XXIX Rassegna musicale scolastica – premio nazionale “Salvuccio Percacciolo”, organizzato a Capo d’Orlando, sfilza di primi premi assoluti per il sassofonista Kevin Di Costa, la clarinettista Giorgia Barbirotto, il pianista Thomas Catalano, l’oboista Cristiana Pisano e la cantante Beatrice Arancio. Ad aggiudicarsi primi premi sono stati, poi, coro e orchestra d’istituto, il pianista Salvatore Mastrosimone, la clarinettista Alessia Lattuca e la violinista Ester Manno. Secondi premi per la violinista Ingrid Manno, il pianista Diego Ingrassia, i clarinettisti solisti Francesco Marotta e Marika Pia Mancuso e la voce solista Antonio La Ganga. Altro secondo premio è stato assegnato alla formazione da camera che ha visto Diego Ingrassia al pianoforte, Francesco Marotta al clarinetto ed Emma Anfuso al canto. Terzi premi, infine, per il violinista solista Biagio Longi e per l’ensemble di clarinetti formato da Giorgia Barbirotto, Francesco Marotta, Julius Dello Spedale La Paglia, Giulio Aleo e Marika Pia Mancuso.

Al quinto Concorso musicale nazionale “Giuseppe Intelisano” di Messina, il primo premio assoluto è stato conquistato da coro e orchestra d’istituto. Primo premio categoria Talenti al pianista Thomas Catalano. Nella categoria Scuole, una valanga di primi premi sono stati assegnati alle violiniste soliste Ingrid Manno ed Ester Manno al violino, al pianista Salvatore Mastrosimone, ai percussionisti solisti Santo Petitto e Manuel Di Stefano, al sassofonista Kevin Di Costa, alla clarinettista Giorgia Barbirotto, all’oboista Cristiana Pisano e all’ensemble di clarinetti formato da Giorgia Barbirotto, Francesco Marotta, Julius Dello Spedale La Paglia, Giulio Aleo e Marika Pia Mancuso. Secondi premi sono andati ai clarinettisti solisti Alessia Lattuca e Francesco Marotta e terzi premi alle voci soliste Beatrice Arancio, Valentina Maenza e Antonio La Ganga.

Al Concorso nazionale “Italia è Cultura”, tenutosi a Palermo, infine, il pianista Thomas Catalano è risultato vincitore della sezione Classica ed è stato proclamato vincitore assoluto di tutte le categorie.