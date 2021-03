Enna: vaccino Covid, partita la prenotazione per i cittadini da 70 a 79 anni

L’Asp di Enna comunica che i cittadini dai 70 ai 79 anni di età (dalle classi 1951 fino alla 1942), cioè coloro (esclusi i soggetti estremamente vulnerabili) a cui è rivolta la somministrazione del vaccino Astrazeneca secondo le normative nazionali vigenti, possono prenotare il vaccino anti Covid-19 sulla piattaforma dedicata alle prenotazioni.

Per la prenotazione è sufficiente la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi.

Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità. Si può effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 (escluso sabato e festivi).

L’Asp comunica che si può cliccare sul sito www.siciliacoronavirus.it https://testcovid.costruiresalute.it/ per prenotare, prevista anche l’assistenza con l’indicazione dell’email in caso di difficoltà o errori nella prenotazione del vaccino, per contattare l’ufficio dell’ASP territorialmente competente e descrivere le anomalie rilevate.