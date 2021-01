Enna: vaccino Covid, iniziate le somministrazioni del richiamo

Eseguite oggi a Enna le prime somministrazioni del richiamo del vaccino contro il Covid19 agli operatori sanitari che avevano ricevuto la prima dose a Palermo il 28 dicembre 2020. Dal 21 gennaio prossimo, le dosi di richiamo saranno somministrate ai dipendenti degli Ospedali, agli ospiti e agli operatori delle Case di Riposo e Residenze Sanitarie Assistite, ai medici di medicina generale, ai pediatri e a tutti coloro che hanno ricevuto, dal 31 dicembre 2020 in poi, la prima dose del vaccino, rientranti nel primo target individuato nel piano operativo della campagna vaccinale.

“Prioritario è infatti il completamento della vaccinazione per tutti gli operatori e per gli ospiti delle strutture che hanno già ricevuto la prima inoculazione del vaccino. In questa fase, è necessario garantire la seconda inoculazione a chi già si è sottoposto alla prima”, è la ferma determinazione espressa dai vertici dell’ASP di Enna.

Da domani a lunedì 8 febbraio, coloro che riceveranno la seconda somministrazione, secondo il calendario che tiene conto dei 21 giorni tra la prima e la seconda inoculazione, saranno complessivamente 2502 persone di cui il 52% appartiene al sesso femminile. Hanno ricevuto la prima dose in 1460 presso l’Ospedale Umberto I di Enna, in 96 presso il Presidio Ospedaliero Michele Chiello, in 48 presso il Ferro Branciforte Capra di Leonforte, in 234 presso i Presidio Ospedaliero di Nicosia, in 95 appartenenti alle due RSA di Leonforte. I punti di vaccinazione sono allocati presso l’Ospedale Umberto I di Enna e presso l’Ospedale M. Basilotta di Nicosia. Ulteriori due squadre mobili di vaccinatori assicurano la somministrazione nel territorio.