Enna: vaccino anti Covid, prenotazioni attive per ultraottantenni e soggetti fragili

Prenotazioni attive e vaccini disponibili per ultraottantenni e soggetti fragili presso i centri vaccinali istituiti dall’ASP di Enna, situati nei Presidi Ospedalieri Umberto I di Enna, M. Chiello – Corp F di Piazza Armerina, F.B.C. di Leonforte e M. Basilotta di Nicosia.

I cittadini dai 16 anni in su considerati soggetti estremamente vulnerabili, secondo la classificazione riportata dalle normative nazionali vigenti, possono prenotare il vaccino anti Covid-19 con la tessera sanitaria e il codice fiscale attraverso la piattaforma on line www.siciliacoronavirus.it, dove è possibile ottenere ogni indicazione utile, come l’elenco patologie e il modulo di autocertificazione per i soggetti obesi.

Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità.

Si può effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (escluso sabato e festivi). Si può, inoltre, prenotare inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 attivato da Poste Italiane. Entro 48-72 ore si viene ricontattati per procedere alla scelta del luogo e della data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi.

Agende attive per la prenotazione anche per gli ultraottantenni che hanno la possibilità di vaccinarsi anche senza prenotazione in base all’iniziativa voluta dalla Regione Sicilia per agevolare la prenotazione dei soggetti appartenenti a questa fascia di età. Continuerà, infatti, ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione. Un’iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola.