Enna: vaccini in occasione del concerto di Antonello Venditti

I vaccinatori dell’ASP di Enna saranno in prossimità del Castello di Lombardia, a Enna, dalle ore 18 alle ore 21 di domenica 1 agosto, in occasione del concerto di Antonello Venditti, il cui inizio è previsto per le ore 21:30.

“Offriamo la grande opportunità di vaccinarsi a tutti coloro che raggiungeranno il Castello di Lombardia per assistere al concerto – afferma Paola Pesce, commissario COVID ASP Enna – e, per l’occasione, chi vorrà vaccinarsi potrà sottoporsi al tampone antigenico nello stesso lasso di tempo”.