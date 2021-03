Enna: vaccini, assembramenti in sala d’attesa

Il vaccino, che sia chiaro, è fondamentale per combattere questo orribile mostro portatore di morte che si chiama Covid-19.

Oggi, intorno all’ora di pranzo, è arrivata una comunicazione dell’Asp che diceva che dalle 18 alle 22 (sia oggi che domani) le categorie destinate ad AstraZeneca potevano recarsi al centro vaccinale dell’ospedale Umberto I ed avere somministrato il vaccino senza prenotazione. Ottima notizia che fa dimenticare anche un sabato ennese piovoso e nebbioso come quello odierno.

Ma in ogni bella notizia c’è sempre il rovescio della medaglia: la foto parla da sola… se vaccini la gente, però la metti nelle condizioni di fare file, ammassati, creando veri e propri assembramenti, non trovate ci sia qualcosa che non quadra?

Che sia chiaro, questa non è un’accusa a nessuno, possiamo solo ringraziare tutte le tipologie di operatori sanitari per il fantastico, coraggioso ed estenuante lavoro che portano avanti da un anno. Loro sono i nostri eroi, questo è fuori discussione! Però, consentitecelo, in questa guerra è fondamentale l’organizzazione.

L’Asp fa sapere che si stanno apportando delle modifiche per migliorare il percorso che porta l’utente alla vaccinazione. Invitiamo tutti alla massima prudenza.

Manuela Acqua