Enna: vaccini antinfluenzali, comunicazione dell’Asp

In merito alla distribuzione di vaccini antinfluenzali, il responsabile del Servizio di Epidemiologia dell’ASP di Enna, dott. Franco Belbruno, dichiara che il suo servizio ha programmato a tempo debito la fornitura e la distribuzione di 42.500 dosi di vaccino antinfluenzale.

Tale quantità, per la campagna vaccinale 2020 -2021, nasce dalle indicazioni ricavate anche dalle richieste del territorio ed è superiore quantitativamente alle dosi somministrate negli anni precedenti. Contrariamente al passato, le ditte produttrici hanno distribuito gradualmente le dosi richieste. In data odierna sono pervenute 30.500 dosi; l’ultima quantità acquisita è in corso di consegna ai medici di famiglia. Si attendono ulteriori forniture che potranno garantire il fabbisogno per la campagna in corso.