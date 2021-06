Enna: Covid, la stima dei vaccinandi over 16 nel territorio dell’Asp

Al via anche in Sicilia, quindi, da domani 3 giugno le prenotazioni per le vaccinazioni antiCovid per chi ha tra 16 e 39 anni. Il direttore del servizio di epidemiologia e statistica sanitaria dell’ASP di Enna, dott. Franco Belbruno, e il data manager per la campagna vaccinale, dott. Natale Lagrotteria, forniscono la stima numerica della nuova fascia di popolazione da vaccinare.

“La popolazione totale 16-39 anni in provincia di Enna e nel territorio del Comune di Capizzi – comunicano – è di 44289 persone. Nella serata di ieri, 1° giugno ’21, i vaccinati della fascia d’età in argomento erano 4739, il 10.7%. Restano, pertanto, 39550 cittadini potenzialmente vaccinabili a cui si estende – concludono – l’invito corale, sicuramente gradito e accolto, ad aderire alla campagna di vaccinazione”.