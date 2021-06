Enna: vaccini anti Covid, 128.889 le dosi somministrate

I vaccini somministrati in provincia di Enna, conteggiando prime e seconde dosi alla data del 22 giugno 2021, sono stati 128.889 su un totale di 167 giorni di attività dei centri vaccinali dislocati sul territorio provinciale.

Sulla popolazione target di 146.170 cittadini, compresi anche i giovanissimi della fascia di età 12-19 anni, i vaccinati, in totale, sono 77.588, pari al 53,08%, percentuale che racchiude chi ha ricevuto una dose e chi ha completato il ciclo di somministrazione.

Sempre alla data del 22 giugno 2021, la Fondazione GIMBE ha registrato, a livello nazionale, la percentuale del 54,1% e, a livello regionale, per la Sicilia, la percentuale del 48,7%.

Presso il centro vaccinale dell’Umberto I di Enna, i vaccini somministrati sono stati 67.759; a Nicosia 25.520, a Piazza Armerina 21.500, a Leonforte 11.792, a Troina, infine, 2.318 dosi.

Vaccini somministrati:

Le dosi Pfizer somministrate sono 93.826, pari al 72,8% del totale, 16.895 è la somma delle dosi AstraZeneca (13,11%), il restante 10,11% è Moderna, con 13.026 dosi, mentre il Janssen raggiunge il 3,99% con 5.142 dosi.

L’invito da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ad aderire massicciamente alla vaccinazione è rivolto ancora una volta alla popolazione: “Sostenere la campagna vaccinale per raggiungere sempre più alte percentuali di persone vaccinate in tutti i territori è fondamentale così come osservare ogni precauzione possibile per evitare il contagio”.