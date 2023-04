Enna: utilizzo graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, indignazione di Di Maggio

L’ex assessore provinciale Gaetano Di Maggio si dice indignato dalla recente approvazione, da parte del Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, del “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti”.

“In una realtà allo stremo, come la provincia di Enna – ha commentato Di Maggio – sarebbe auspicabile creare nuovi posti di lavoro per evitare o in ogni caso limitare la grande fuga di giovani dalla nostra terra. Per tutta risposta il ‘nostro’ commissario che fa? Fa un regolamento, supportato giuridicamente da leggi, ci mancherebbe, che prevede di fare assunzioni nel nostro ente attingendo da graduatorie in corso di validità da altri enti pubblici, come comuni o anche regione. E’ cosi il vincitore di concorso fuori graduatoria del Comune di Catania, per fare un esempio – spiega Di Maggio – viene assunto ad Enna, e i nostri giovani? Non è detto che risulterebbero vincitori dell’eventuale concorso pubblico, ma quanto meno avrebbero una speranza. Si vuole togliere anche la speranza a questa bistrattata realtà? Sotto l’aspetto giuridico nulla da contestare per carità, ma sotto l’aspetto politico questo regolamento va fortemente contestato”.

“Invito, anche se è il giorno di Pasquetta – conclude l’esponente del centro destra provinciale – non solo tutti i parlamentari ennesi ma soprattutto la cittadinanza a farsi sentire e a difendere il futuro dei nostri giovani con determinazione e, se è il caso, anche con forti manifestazioni di piazza. Questa è una delle tante dimostrazioni il perché urge tornare, e al più presto, al voto per eleggere il nostro presidente e il nostro consiglio provinciale”.