Enna, utenze senza corrente elettrica: le indicazioni del COC

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna avvisa i cittadini che, anche a causa dell’emergenza meteo appena trascorsa, registrano la mancanza di energia elettrica, devono rapportarsi con il numero dedicato ai guasti del gestore del servizio elettrico.
In caso di necessità di carattere sanitario o altro collegate alla mancanza di energia elettrica, si invita a contattare il numero unico per le emergenze (112).
Il COC sta ancora operando in presenza per la valutazione e la conta dei danni.
Risultano utenze senza corrente elettrica in alcune zone della città. In particolare, sono state segnalate interruzioni prolungate del servizio in via Studio e via Timpanaro, come già anticipato, oltre che nella zona del bivio Kamuth. Si registrano inoltre segnalazioni di disservizi anche in altre zone del territorio comunale.